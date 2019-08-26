"Возвращаемся к диалогу": США и Китай готовы обсуждать торговые вопросы
Китай выступил против эскалации напряженности в торговой сфере и выразил готовность к продолжению консультаций с Соединенными Штатами. Об этом вице-премьер республики Лю Хэ сообщил в понедельник, 26 августа, на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Вашингтон позитивно отреагировал на такое высказывание. Президент США Дональд Трамп поручил продолжить обсуждение противоречий между странами.
"Мы возвращаемся к диалогу. Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - цитирует Reuters американского лидера.
Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента США и Китай постоянно повышали и вводили новые пошлины на товары друг друга. Так, очередное увеличение налога со стороны Вашингтона вступит в силу 1 сентября 2019 года. При этом Трамп накануне сетовал о том, что надо было сделать ставку еще выше.
ИСТОЧНИК KP.RU