Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-26T11:20:34+03:00

Только 9 процентов опрошенных не приемлют жестокого обращения с животными Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

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Больше половины опрошенных социологами россиян, 53 процента, считают, что номера с животными обязательно должны быть в цирке, а иначе это никакой вовсе не цирк. Такого мнения придерживаются в основном люди от 45 до 59 лет. В группе от 18 до 24 лет таких значительно меньше – всего 3 процента.

Самыми популярными номерами у жителей страны стали выступления дрессированных животных и клоунов. Еще 11 процентов ходят в цирк ради конкретных выступлений, а чтобы почувствовать веселую атмосферу.

Столько же оказалось тех, кто менее оптимистично смотрит на цирковые номера – 11 процентов опрошенных не поддерживают дрессуру диких животных. Категорически не приемлют жестокое обращение с животными 9 процентов россиян. Грязь и антисанитария смущает 5 процентов опрошенных.

- Среди лучших в цирковом искусстве на мировой арене россияне чаще всего выделяют российский цирк – так считает 33 процента, - сообщают социологи ВЦИОМ.

Гораздо меньше оказалось тех, кто первое место отдает Китаю – 19 процентов, и Франции -11 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU