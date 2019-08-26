2019-08-26T11:00:04+03:00
Происшествия

Пьяный полицейский устроил ДТП и ударился в бега

Он снес на своем «Митсубиси» газовую трубу и попытался скрыться во дворах соседних домов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вечером 25 августа в городе Узловая Тульской области произошла авария с участием полицейского. За рулем «Митсубиси» он вылетел с дороги и врезался в газовую трубу. Чтобы не задержали, вышел из машины и попытался скрыться во дворе дома на улице Беклемищева. Правда, вскоре был задержан коллегами.

- Он не выполнил требование ПДД о ДТП, участником которого он являлся, - сообщил источник в МВД.

Причина покинуть место аварии у полицейского была – он был пьян. Позже это подтвердило медицинское освидетельствование - – 1,289 мг/л. Травм виновник аварии не получил. Теперь ему придется ответить за свой поступок по закону. Начальство полицейского рассмотрит вопрос о правомерности занимаемой им должности.

На полицейского составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянении. Коллеги мужчины характеризуют с положительной стороны, он женат, в семье есть один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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