2019-08-26T11:41:58+03:00
Происшествия

Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей

Такую справку предоставил Следственный комитет России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров ТАССМихаил Абызов. Фото: Гавриил Григоров ТАСС
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Стоимость арестованного имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова составляет более 27 миллиардов рублей. Такую оценку дал Следственный комитет России.

Справка была предоставлена представителем ведомства на заседании Московского городского суда в понедельник, 26 августа.

"Прошу приобщить к материалам дела справку о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей", - цитирует ТАСС следователя.

Сайт kp.ru писал, что Абызова арестовали 27 марта 2019 года. Вместе с ним в СИЗО оказались еще четыре экс-сотрудника "Сибирской энергетической компании". Бывшего министра и других фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также участии в организованном преступном сообществе. Следствие считает, что только Абызов похитил не менее четырех миллиардов рублей.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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