2019-08-26T11:48:45+03:00
Общество

Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях

Больше половины жителей страны хотят реже пользоваться интернетом летом, но получается это только у 17 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Больше половины россиян не могут отказаться от соцсетей. хотя хотели быБольше половины россиян не могут отказаться от соцсетей. хотя хотели быФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пляжи и пикники 69 процентов россиян променяли на социальные сети, фильмы, просмотры новостных лет – на интернет в целом. Исследователи Mail.ru Group выяснили, чем занимаются жители страны в самый отпускной сезон года. Оказалось, что 65 процентов и хотели бы сократить время, проведенное в интернете, но получается это только у 17 процентов опрошенных. Еще 14 процентов и вовсе летом заходят в интернет чаще, чем в другие сезоны.

Больше всего пользователей привлекают социальные сети – в этом признались 76 процентов опрошенных. На втором месте по популярности просмотры видео – 47 процентов.

Поровну оказалось меломанов и поклонников сериалов – по 46 процентов. Тратить время на игры предпочитают 42 процента людей. Реже всего, 8 процентов, заходят в сеть, чтобы заняться онлайн обучением.

Кстати, соцсети могут не только отнимать время. Водители например, считают их спасением во время многочасовых пробок. Почти 70 процентов водителей заходят в социальные сети, чтобы скоротать время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные
Сторонники Трампа запустили кампанию по дискредитации критикующих его СМИ
"Возвращаемся к диалогу": США и Китай готовы обсуждать торговые вопросы
Молодой ученый Института X-BIO ТюмГУ выиграл грант РФФИ на исследования глобального потепления
В Госдуме считают новые санкции США местью за отказ России от капитуляции
У берегов Индонезии ищут грузовое судно с 25 моряками на борту
Глава Мюнхенской конференции объяснил, почему не стоит возвращаться к G8
Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком
В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»
В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев агрессивных собак
В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании «Мостострой»
Педагоги и родители рассказали, чего ждут от системы образования в России
Гуайдо призвал страны G7 обсудить кризис в Венесуэле вместе с РФ и КНР
В столкновениях с демонстрантами в Гонконге пострадали 15 полицейских
Предварительные итоги выборов в Абхазии станут известны после 11:00
Минсельхоз вернет в обращение 4,8 млн га земель
Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность
Компания Disney поделилась первым Снимком со съемок приквела мультфильма «101 далматинец».
Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"
Авиация Израиля нанесла удар по Сектору газа
СПЧ подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы