Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-26T11:48:45+03:00

Больше половины россиян не могут отказаться от соцсетей. хотя хотели бы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины жителей страны хотят реже пользоваться интернетом летом, но получается это только у 17 процентов

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Пляжи и пикники 69 процентов россиян променяли на социальные сети, фильмы, просмотры новостных лет – на интернет в целом. Исследователи Mail.ru Group выяснили, чем занимаются жители страны в самый отпускной сезон года. Оказалось, что 65 процентов и хотели бы сократить время, проведенное в интернете, но получается это только у 17 процентов опрошенных. Еще 14 процентов и вовсе летом заходят в интернет чаще, чем в другие сезоны.

Больше всего пользователей привлекают социальные сети – в этом признались 76 процентов опрошенных. На втором месте по популярности просмотры видео – 47 процентов.

Поровну оказалось меломанов и поклонников сериалов – по 46 процентов. Тратить время на игры предпочитают 42 процента людей. Реже всего, 8 процентов, заходят в сеть, чтобы заняться онлайн обучением.

Кстати, соцсети могут не только отнимать время. Водители например, считают их спасением во время многочасовых пробок. Почти 70 процентов водителей заходят в социальные сети, чтобы скоротать время.

ИСТОЧНИК KP.RU