Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Пляжи и пикники 69 процентов россиян променяли на социальные сети, фильмы, просмотры новостных лет – на интернет в целом. Исследователи Mail.ru Group выяснили, чем занимаются жители страны в самый отпускной сезон года. Оказалось, что 65 процентов и хотели бы сократить время, проведенное в интернете, но получается это только у 17 процентов опрошенных. Еще 14 процентов и вовсе летом заходят в интернет чаще, чем в другие сезоны.
Больше всего пользователей привлекают социальные сети – в этом признались 76 процентов опрошенных. На втором месте по популярности просмотры видео – 47 процентов.
Поровну оказалось меломанов и поклонников сериалов – по 46 процентов. Тратить время на игры предпочитают 42 процента людей. Реже всего, 8 процентов, заходят в сеть, чтобы заняться онлайн обучением.
Кстати, соцсети могут не только отнимать время. Водители например, считают их спасением во время многочасовых пробок. Почти 70 процентов водителей заходят в социальные сети, чтобы скоротать время.
ИСТОЧНИК KP.RU