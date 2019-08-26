Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-26T11:57:00+03:00

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В Ленинградской области меньше всего чиновников в России: по данным Росстата, в Ленинградской области на тысячу жителей приходится 8,7 служащих госорганов и органов местного самоуправления. Таким образом, регион занял первое место среди остальных субъектов РФ по наименьшему числу сотрудников органов власти.

Опубликованные Росстатом данные прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На своей странице в Инстаграме он сообщил, что число чиновников в регионе по сравнению с прошлым годом сократилось на 5%.

- Мы ожидаем, что по итогам 2019 года сокращение служащих продолжится, - написал Александр Дрозденко. - В регионе завершается административная реформа, одной из задач которой было сохранить на государственной службе только должности, реализующие государственные функции. Как сказал великий русский полководец Александр Суворов — побеждать надо не числом, а уменьем.

Свой пост губернатор Ленинградской области сопроводил хэштегами #считаемденьги и #бюджет.

Подписчики главы Ленинградской области в комментариях одобрили сообщение губернатора. «Не словом, а делом!», «Главное, чтоб на пользу это было», «И это правильно», - пишут под постом главы Ленобласти жители региона.

ИСТОЧНИК KP.RU