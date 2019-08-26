Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-26T12:19:38+03:00

Эксперты определили регионы, в которых чаще всего берут ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По подсчетам экспертов, в последние два года в России наблюдается взрывной рост ипотеки. В среднем на 1000 экономических активных жителей выдается 18 кредитов.

В некоторых регионах этот показатель гораздо выше. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе ипотеку берут 32 человека из 1000. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. Чуть реже берут кредиты жители Ханты-Мансийского автономного округа. Там этот показатель равен 29,1/1000 человек. Третью строчку рейтинга заняла Тюменская область. В этом регионе ипотеку берут 28 из 1000 жителей. В пятерке лидеров также Чувашская республика и республика Башкортостан.

Интересно, что Москва в этом рейтинге заняла только 75 место. В столице ипотека не пользуется особой популярностью. Её берут только 12 человек из 1000. Эксперты связывают это со слишком дорогой стоимостью недвижимости, пишет РИА Новости.

Неохотно берут ипотеку также жители Ингушетии, Дагестана и Чечни. В этих регионах за кредитом обращается только три человека из тысячи. Во многом, это связано с высокой долей частного сектора в регионах. Еще одно объяснение – кредитные риски, из-за которых заемщики не хотят брать ипотеку.

Топ-5 регионов, жители которых чаще всего берут ипотеку.

1.Ямало-Ненецкий автономный округ

2.Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

3.Тюменская область

4.Чувашская Республика

5.Республика Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU