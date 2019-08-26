2019-08-26T12:41:38+03:00
Общество

СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток

Глава Совета Михаил Федотов считает, что это станет хорошей воспитательной мерой для правоохранителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пытки запрещены Конституцией РФПытки запрещены Конституцией РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов настаивает на внесении в Уголовный кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за применение пыток. Конституция страны запрещает такие действия, а в УК РФ об этом пока ничего не сказано.

"Пытки - это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать", - прокомментировал ситуацию Федотов.

По мнению, комплексная проблема требует такого же решения, а введение специальной статьи могло бы стать хорошей воспитательной мерой для сотрудников правоохранительных органов, которые практикуют применение пыток, передает РИА Новости.

"КП-Петербург" писал о том, что весной этого года сразу несколько экс-полицейских получили реальные сроки за издевательства над заключенными. Они пытали подсудимых кипятком, тушили об них сигареты и делали другие жестокие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей
Лавров: "нормандский саммит" возможен при условии разведения сил в Донбассе
Ученые назвали три способа, как уменьшить вред от смартфона
Лайков ради: Блогер инсценировал аварию с участием матери
Глава МИД Анголы передал Лаврову послание для Путина
Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные