СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-26T12:41:38+03:00

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Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов настаивает на внесении в Уголовный кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за применение пыток. Конституция страны запрещает такие действия, а в УК РФ об этом пока ничего не сказано.

"Пытки - это очень серьезная проблема. К сожалению, во многих случаях пытки оказываются латентными и мы не можем их выявить. А когда они дают о себе знать, их очень трудно доказать", - прокомментировал ситуацию Федотов.

По мнению, комплексная проблема требует такого же решения, а введение специальной статьи могло бы стать хорошей воспитательной мерой для сотрудников правоохранительных органов, которые практикуют применение пыток, передает РИА Новости.

"КП-Петербург" писал о том, что весной этого года сразу несколько экс-полицейских получили реальные сроки за издевательства над заключенными. Они пытали подсудимых кипятком, тушили об них сигареты и делали другие жестокие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU