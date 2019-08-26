Лайков ради: Блогер инсценировал аварию с участием матери

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-26T12:33:10+03:00

Но все пошло не по плану и дружную семью отправили в изолятор на пять дней

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Китайский блогер по имени Чао решил добавить себе подписчиков, разместив на страничке местной соцсети Weibo ролик с участием совей матери. Ставку сделал не на трогательное семейное видео, а на сюжет из серии «Шок. Смотреть всем».

Его «Ламборджини» в районе Цзиньшуй якобы сбила скутериста. Скутеристом оказалась 55-летняя мать самого Чао. Однако, совпадение оказалось не случайным. Мама согласилась сыграть на камеру спектакль со своим падением чтобы помочь сыну набрать побольше подписчиков. Женщина отважно бросилась со скутера и изобразила страдания – все это снял на видео друг Чао.

Маме блогера пришлось исполнить роль жертвы ДТП Фото: Weibo

Не учли только того, что съемки «документального» фильма вызовут недовольство других водителей. Ведь участники постановочной аварии фактически перекрыли движение на перекрестке. Как сообщает агентство South China Morning Post, блогер заблокировал дорогу на 40 минут. Водители тут же обратились в полицию.

Блогера, его мать, а также друга Чао, который согласился снимать подставную аварию на видео, отправились в изолятор на пять дней. За нарушение общественного порядка троице придется заплатить 200 юаней, почти 1900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU