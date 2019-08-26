2019-08-26T12:46:33+03:00
Наука

Ученые назвали три способа, как уменьшить вред от смартфона

Во время использования гаджета нужно соблюдать простые правила
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Учеыне рассказали, как уменьшить вред от смартфоновУчеыне рассказали, как уменьшить вред от смартфоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики рассказали, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы избежать онемения и болей в шее, спине, запястьях и в области большого пальца. Для этого специалисты предлагают соблюдать ряд простых правил.

В первую очередь ученые рекомендуют выбирать гаджет правильного размера, чтобы его было удобно держать в одной руке, обхватив большим и указательным пальцем. Однако даже на телефоне правильного размера, специалисты не рекомендуют набирать текст одной рукой. Чтобы запястье не затекало, лучше для написания сообщения пользоваться двумя руками.

Научный сотрудник Эрна Фариза Мохд Пут из малайзийского университета Пердана отмечает, что при написании текста на смартфоне лучше всего пользоваться большими пальцами обеих рук или же держать телефон в одной руке, а печатать другой, передает сайт телеканала «Звезда».

Чтобы не портилась осанка и не появились боли в шее и спине, ученые не рекомендует опускать смартфон ниже груди. Если держать гаджет низко, например, на коленях, то приходится опускать шею и плечи, сутулиться, а это со временем может привести к развитию болезней суставов и позвоночника.

Помимо этого Эрна Фариза Мохд Пут рекомендует при длительных разговорах использовать наушники, чтобы не держать аппарат зажатым между ухом и шеей. В противном случае, это неудобное положение может привести к защемлению в шее, передает сайт argumenti.ru.

Таким образом при пользовании гаджетом можно выделить три основных правила:

- печатать текст двумя руками;

- держать смартфон на уровне глаз;

- при длительных разговорах пользоваться наушниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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