Гонщик Ducati после аварии потерял память

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-26T13:20:50+03:00

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Пилот команды Ducati мотогонщик Андреа Довициозо после крупной аварии лишился памяти. Спортсмен на огромной скорости врезался в другого гонщика и перевернулся вместе с мотоциклом. Происшествие случилось накануне, 25 августа, во время Гран-при Великобритании по шоссейно-кольцевым мотогонкам на трассе Сильверстоун.

Почти сразу после старта падение совершил французский пилот Yamaha Фабио Куартараро. Именно о его байк и «споткнулся» Довициозо. Мотоцикл итальянца загорелся, а сам он остался лежать на гравии, пишет сайт телеканала «Звезда».

Позже правда ему удалось самостоятельно встать на ноги. С гоночной трассы его экстренно забрал вертолет скорой помощи. Спортсмен пожаловался врачам на боли в бедре и кратковременную потерю памяти. После обследования в больницы медики диагностировали у Довициозо сотрясение мозга, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU