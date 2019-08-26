Путин уволил российского посла в Лондоне Александра Яковенко

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-26T13:25:47+03:00

Яковенко был послом России в Великобритании с 2011 года Фото: REUTERS

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Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должности посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. Напомним, 24 августа стало известно, что российский посол покинул Лондон, завершив дипломатическую миссию. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Пресс-секретарь российского президента объяснил уход Яковенко с поста обычной «ротацией глав диппредставительства».

Александр Яковенко был послом России в Великобритании с 2011 года.До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

Его отставку в Кремле не связывают с изменениями в отношении двух стран. Хотя ряд СМИ выдвигали теорию, что отношения России и Великобритании усложнились после инцидента в Солсбери, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU