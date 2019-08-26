2019-08-26T13:26:42+03:00
Политика

Трамп готов сказать "да" присоединению России к G7

Однако другие страны Группы семи выступают против возвращения к старому формату
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп придерживается мнения, что Россия должна вернуться к Группе семи. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

"Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да", - поделился своими мыслями американский лидер.

При этом ряд стран, включая Германию и Великобританию, ранее уже осудили эту идею. Они заявили, что возвращение к формату G8 возможно лишь при условии достижения прогресса в выполнении минских договоренностей.

Такого же мнения придерживается и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он считает, что возвращение России в объединение станет "мощной пощечиной" для Украины и разрушит репутацию "Большой семерки". Это при том, что изначально многие считали исключение Москвы из G8 серьезной тактической ошибкой, в том числе сам Ишингер, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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