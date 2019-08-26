2019-08-26T13:34:32+03:00
Общество

BMW и Volvo могут уйти из России

Азиатские машины стремительно набирают популярность
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Средний чек за автомобиль спускается все ниже и ниже, это меняет структуру российского рынка.Средний чек за автомобиль спускается все ниже и ниже, это меняет структуру российского рынка.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Трендом последних лет является явное предпочтение россиянами машин нижнего ценового сегмента. Авто с ценником более миллиона продаются крайне вяло. Из-за этой тенденции легковой рынок России уже покинул Ford, и схожая судьба может постигнуть еще многие марки, на фоне экспансии китайского автопрома.

Успех машин из поднебесной совершенно неудивителен, если в Европе и Америке принято изменять дизайн авто в зависимости от комплектации и цены, то в Китае его делают просто чтобы нравилось клиентам. В итоге классической западной продукции приходится конкурировать с китайской, которая по качеству никак не отличается, но при этом значительно дешевле, и зачастую имеет премиумный внешний вид.

На фоне этих особенностей такие классические западные компании как Volvo и BMW неизбежно потеряют продажи. Об уходе с рынка говорить пока еще рано, но очевидно эти марки ждут тяжелые времена. А вот относительно бюджетный японский Hyundai может даже укрепиться на фоне ослабления западных марок и стать достойной конкуренцией китайскому автопрому, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в интервью iReactor.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа
Владимир Путин: Инфляция постепенно приближается к цели
Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
Трамп готов сказать "да" присоединению России к G7
Гонщик Ducati после аварии потерял память
Путин уволил российского посла в Лондоне Александра Яковенко
В Кремле не считают провокацией предложение Трампа возвращении к формату G8
Кремль: Путин пока не принял решение по амнистии к 75-летию Победы
В Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей
Лавров: "нормандский саммит" возможен при условии разведения сил в Донбассе
Ученые назвали три способа, как уменьшить вред от смартфона
Лайков ради: Блогер инсценировал аварию с участием матери
Глава МИД Анголы передал Лаврову послание для Путина
СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток
Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные