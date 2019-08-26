BMW и Volvo могут уйти из России

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-26T13:34:32+03:00

Средний чек за автомобиль спускается все ниже и ниже, это меняет структуру российского рынка. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Трендом последних лет является явное предпочтение россиянами машин нижнего ценового сегмента. Авто с ценником более миллиона продаются крайне вяло. Из-за этой тенденции легковой рынок России уже покинул Ford, и схожая судьба может постигнуть еще многие марки, на фоне экспансии китайского автопрома.

Успех машин из поднебесной совершенно неудивителен, если в Европе и Америке принято изменять дизайн авто в зависимости от комплектации и цены, то в Китае его делают просто чтобы нравилось клиентам. В итоге классической западной продукции приходится конкурировать с китайской, которая по качеству никак не отличается, но при этом значительно дешевле, и зачастую имеет премиумный внешний вид.

На фоне этих особенностей такие классические западные компании как Volvo и BMW неизбежно потеряют продажи. Об уходе с рынка говорить пока еще рано, но очевидно эти марки ждут тяжелые времена. А вот относительно бюджетный японский Hyundai может даже укрепиться на фоне ослабления западных марок и стать достойной конкуренцией китайскому автопрому, сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в интервью iReactor.

ИСТОЧНИК KP.RU