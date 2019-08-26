В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США
Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министерство обороны РФ уже приступило к выполнению соответствующего поручения президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет никаких сомнений, что он (ответ- прим. ред.) будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что проводимые Россией военные учения никак не связаны с ракетными испытаниями США и являются частью обычной активности армии.
Сайт kp.ru писал, что 16 августа в Штатах был произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии 500 км. До недавнего момента испытания такого оружия были запрещены положениями ДРСМД.
В ответ на такие действия президент РФ пообещал ответить американцам симметрично, однако гонки вооружений не будет.
Россия отреагировала на выход Вашингтона из ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU