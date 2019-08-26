В Испании военный самолет упал в Средиземное море: пилот катапультировался

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-26T14:12:05+03:00

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У берегов Испании в Средиземное море упал учебный самолет ВВС. Как сообщает Europa Press, инцидент произошел на юго-востоке страны у провинции Мурсия. Падение военного самолета успели занять отдыхающее на берегу моря люди. На кадрах, которые очевидцы выложили в сеть видно, как небольшое воздушное судно пикирует прямо в воду.

О судьбе пилота известно пока не много. Власти Испании подтвердили, что он катапультировался, однако, где находится сейчас, и нужна ли ему какая-то медицинская помощь, не известно. Его поиски ведут сразу несколько структур: морские спасатели, авиация и «Красный крест».

Известно, что самолетами типа C-101 типа «охота» обычно пользуется Eagle Patrol для обучения пилотов. Причины ЧП пока не установлены.

Напомним, несколько дней назад, 22 августа, в Калифорнии упал и загорелся двухмоторный самолёт Cessna Citation, на борту которого находились десять человек.

Самолет ВВС Испании упал в море.

ИСТОЧНИК KP.RU