В Испании военный самолет упал в Средиземное море: пилот катапультировался
У берегов Испании в Средиземное море упал учебный самолет ВВС. Как сообщает Europa Press, инцидент произошел на юго-востоке страны у провинции Мурсия. Падение военного самолета успели занять отдыхающее на берегу моря люди. На кадрах, которые очевидцы выложили в сеть видно, как небольшое воздушное судно пикирует прямо в воду.
О судьбе пилота известно пока не много. Власти Испании подтвердили, что он катапультировался, однако, где находится сейчас, и нужна ли ему какая-то медицинская помощь, не известно. Его поиски ведут сразу несколько структур: морские спасатели, авиация и «Красный крест».
Известно, что самолетами типа C-101 типа «охота» обычно пользуется Eagle Patrol для обучения пилотов. Причины ЧП пока не установлены.
Напомним, несколько дней назад, 22 августа, в Калифорнии упал и загорелся двухмоторный самолёт Cessna Citation, на борту которого находились десять человек.
Самолет ВВС Испании упал в море.
ИСТОЧНИК KP.RU