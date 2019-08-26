2019-08-26T14:41:57+03:00
Общество

Роскомнадзор поймал эротический канал Playboy TV на использовании мата

Вынесено предупреждение
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актеры на канале для взрослых не стеснялись в выраженияхАктеры на канале для взрослых не стеснялись в выраженияхФото: Евгения ГУСЕВА
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Постоянные зрители эротического канала, вероятно, и не обращали внимания на нецензурную брань актеров – не для того подписывались на платный сервис. Однако, мимо бдительных специалистов Роскомнадзора ни одно матерное слово в эфире средства массовой информации не проскользнет. Они внимательно вслушались в то, что происходит на экране телеканала Playboy TV и различили среди прочих звуков нецензурщину.

- Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала «Playboy TV» письменное предупреждение за нецензурную брань, - сообщает пресс-служба ведомства.

На первый раз руководство эротического канала отделалось только предупреждением, но если актеры продолжат материться, или если нецензурные слова не будут глушить специальным звуком, то «Playboy TV» могут оштрафовать.

За первые шесть месяцев 2019 года Роскомнадзор закрыл 30 тысяч сайтов нелегального казино, заблокировал пиратские копии сериала «Игра престолов», а еще в ведомстве попросили родителей не публиковать в соцсетях фото детей – снимки могут попасть в руки преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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