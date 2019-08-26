2019-08-26T15:00:46+03:00
Политика

Лавров о возвращении России в G8: «Жизнь ушла далеко вперед»

Министр иностранных дел обратил внимание, что Россия с 2014 года не затрагивала тему «Большой восьмерки»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Лавров напомнил, что не Россия была инициатором дискуссии о возвращении к G8Сергей Лавров напомнил, что не Россия была инициатором дискуссии о возвращении к G8Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На предложение президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона о возвращении к формату дискуссий G8, отреагировал МИД России. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что инициатором дискуссии о «большой восьмерки» с участием России, была не Москва.

Напомним, G8 перестал существовать в 2014 году, Россия не принимает участие в международных дискуссиях этого формата после того, как прошел референдум в Крыму, результаты которого в Европе не признают. С тех пор Россия «ни разу не затрагивала тему восьмерки с кем бы то ни было», подчеркнул Сергей Лавров.

- Россия никого ни о чем не просила и никаких обращений не делала и не собирается делать. Жизнь ушла далеко вперед, - заявил глава МИД РФ.

При этом он напомнил, что Россия участвует в других форматах международного общения, таких как G20, БРИКС, ШОС, ООН.

Позицию Лаврова поддержал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, который заявил, что «возвращение в G8 не самоцель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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