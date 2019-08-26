СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-26T16:08:47+03:00

Трамп заявил, что КНР готова к переговорам по торговым отношениям Фото: REUTERS

Американский лидер назвал это положительным развитием для всего мира

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Американский глава Дональд Трамп сообщил, что Китай накануне связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

Лидер США назвал это положительным развитием для всего мира.

Также Дональд Трамп отметил, что представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле, сообщает агентство Reuters.

В итоге, американский лидер заявил, что переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшие дни.

Напомним, на днях Трамп подчеркнул, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из КНР объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лидер США Дональд Трамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынка. Политик провел незапланированное совещание по торговле.

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ИСТОЧНИК KP.RU