2019-08-26T16:01:39+03:00
Общество

Семья из Британии нашла клад в 5 миллионов фунтов стерлингов на ферме и отдала в музей

Серебряные монеты пролежали в земле около тысячи лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фермеры нашли клад с помощью металлоискателя фото: BNPSФермеры нашли клад с помощью металлоискателя фото: BNPS
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Фермеры из Великобритании нашли на своем участке в Сомерсете клад.В земле были припрятаны 2571 серебряных монет. Издание Metro сообщает, что находка Адама Стейплс и 42-летней Лизы Грейс, может стоить около пяти миллионов фунтов стерлингов.

Издание Metro сообщает, что находка может стоить около пяти миллионов фунтов стерлингов. Монеты уже оценили нумизматы, которые утверждают, что клад состоит из редких монет. Стоимость одной такой монеты оценивается в 5 тысяч фунтов стерлингов. Среди прочих есть монеты, ранее не известные экспертам.

Клад британская семья обнаружила с помощью металлоискателя. Но они не ожидали, что найдут на участке такую историческую ценность. Находку передали в Британский музей. Часть средств, вырученных от реализации, передадут удачливым фермерам.

- Монеты относятся ко времени короля Гарольда II, также известного как Гарольд Годвинсон, был последним коронованным англосаксонским королем Англии, - сообщает Metro.

Клад зарыт в землю в период после 1066 года и до 1072 года.

В музее будут искать спонсоров, чтобы скупить монеты, поскольку сумму, в какую оценен клад, потянуть они сами не в состоянии. Огромной суммой клад был и во времена, когда его закопали в землю. Эксперты полагают, что монеты принадлежали если не королю, то очень состоятельному человеку. Закопать монеты, было одним из способов сохранить богатства, ведь банков в то время не существовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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