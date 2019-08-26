Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели
Телеведущая Елена Малышева оценила перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю. По ее словам, этот вопрос вряд ли решится в ближайшее время.
Саму меру телеведущая назвала «очень дифференцированной».
Применять подобную практику смогут не везде.
- Есть какие-то производства, где это полезно, есть какие-то производства, где мы не перейдем на эту систему, — прокомментировала Малышева News.ru
Пока идея сократить рабочую неделю находится в стадии обсуждения.
Впервые о данной перспектива заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще в июне он озвучил, что стоит проработать данный вопрос. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложение поддержали, но далеко не все выступают за увеличение выходных. Против выступают многие медики, указав на проблемы со здоровьем из-за увеличенного трудового дня. По мнению врачей, увеличенные выходные могут привести к росту пациентов с ожирением.
ИСТОЧНИК KP.RU