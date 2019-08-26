2019-08-26T16:22:45+03:00
Звезды

Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели

Телеведущая отметила, что это вопрос не ближайшего времени
Ася РОМАНЧУК
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Елена Малышева уверена, что перспектива введения 4-дневки пока очень далекаяЕлена Малышева уверена, что перспектива введения 4-дневки пока очень далекаяФото: Александр ГЛУЗ
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Телеведущая Елена Малышева оценила перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю. По ее словам, этот вопрос вряд ли решится в ближайшее время.

Саму меру телеведущая назвала «очень дифференцированной».

Применять подобную практику смогут не везде.

- Есть какие-то производства, где это полезно, есть какие-то производства, где мы не перейдем на эту систему, — прокомментировала Малышева News.ru

Пока идея сократить рабочую неделю находится в стадии обсуждения.

Впервые о данной перспектива заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще в июне он озвучил, что стоит проработать данный вопрос. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложение поддержали, но далеко не все выступают за увеличение выходных. Против выступают многие медики, указав на проблемы со здоровьем из-за увеличенного трудового дня. По мнению врачей, увеличенные выходные могут привести к росту пациентов с ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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