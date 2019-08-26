Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-26T16:22:45+03:00

Телеведущая отметила, что это вопрос не ближайшего времени

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Телеведущая Елена Малышева оценила перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю. По ее словам, этот вопрос вряд ли решится в ближайшее время.

Саму меру телеведущая назвала «очень дифференцированной».

Применять подобную практику смогут не везде.

- Есть какие-то производства, где это полезно, есть какие-то производства, где мы не перейдем на эту систему, — прокомментировала Малышева News.ru

Пока идея сократить рабочую неделю находится в стадии обсуждения.

Впервые о данной перспектива заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще в июне он озвучил, что стоит проработать данный вопрос. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложение поддержали, но далеко не все выступают за увеличение выходных. Против выступают многие медики, указав на проблемы со здоровьем из-за увеличенного трудового дня. По мнению врачей, увеличенные выходные могут привести к росту пациентов с ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU