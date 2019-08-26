Не были в браке и пяти минут: Молодожены погибли в аварии по пути из загса

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-26T16:35:57+03:00

Их машина врезалась в пикап, и вылетела в овраг

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Клятва о вечной любви и смерти в один день оказалась для пары из Техаса пророческой. Днем 22 августа 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Будро Морган, стали мужем и женой. Вместе с гостями влюбленные планировали продолжить праздник. Но спустя пять минут после того, как они вышли из здания мирового суда, где их брак зарегистрировали, влюбленные погибли, сообщает KFDM News.

Их «Шевроле» врезался в пикап. Легковушка несколько раз перевернулась в воздухе, после чего приземлилась в овраг. Все это произошло на глазах родителей молодожен и других гостей свадьбы. Отец жениха бросился к перевернутой машине и попытался вытащить сына и невестку. На место вызвали медиков, но спасти Харли и Рианнон не удалось.

Пострадавших пытались вытащить из машины гости. Фото: KFDM News

- Эти двое детей хотели пожениться и начать свою жизнь. У них двоих было так много планов, -рассказала потрясенная случившемся мать жениха Кения Лашавна Морган.

Харли и Рианон встречались со школы. Большое торжество для всех друзей они хотели провести 20 декабря.

- Этот образ будет преследовать меня до конца моей жизни. Я не забуду его, - признался отец юноши. – Каждый раз во сне я буду видеть, как грузовик врезается и убивает моего ребенка.

Гости Водитель пикапа не пострадал. Полицейские выясняют обстоятельства аварии. Известно, что за рулем «Шевроле» находился жених.

ИСТОЧНИК KP.RU