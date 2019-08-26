Макрон прокомментировал насмешки главы Бразилии над его супругой
Ранее на странице бразильского лидера Жаира Болсонару в соцсетях появилась запись, задевающая внешность первой леди Франции
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Французский лидер Эмманюэль Макрон пожелал гражданам Бразилии такого президента, который всегда будет вести себя на высоте своих обязанностей. Так политик отреагировал на насмешки бразильского главы над первой леди Франции.
Напомним, ранее на странице Жаира Болсонару в соцсетях появилась запись, задевающая внешность Брижит Макрон.
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ИСТОЧНИК KP.RU