2019-08-26T17:00:05+03:00
В мире

Макрон прокомментировал насмешки главы Бразилии над его супругой

Ранее на странице бразильского лидера Жаира Болсонару в соцсетях появилась запись, задевающая внешность первой леди Франции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Французский лидер Эмманюэль Макрон пожелал гражданам Бразилии такого президента, который всегда будет вести себя на высоте своих обязанностей. Так политик отреагировал на насмешки бразильского главы над первой леди Франции.

Напомним, ранее на странице Жаира Болсонару в соцсетях появилась запись, задевающая внешность Брижит Макрон.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24