2019-08-26T17:50:41+03:00
Общество

Самый стрессоустойчивый кот проигнорировал атаку семерых бульдогов

Непрерывный щенячий лай не сломил самообладания котейки [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Невозмутимый кот проигнорировал атаку бульдоговНевозмутимый кот проигнорировал атаку бульдогов
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Этот пушистый домочадец может претендовать на звание самого стрессоустойчивого кота в мире. Из себя котейку не смогли вывести даже семь маленьких бульдогов.

Пользователей видеохостинга YouTube восхитила выдержка кота, который решил спокойно полежать на пороге дома. Но по всей видимости, минута покоя - это не про большую семью. С первых же секунд на видео видно, что на мирно лежащего у кота неистово лают семеро щенков французского бульдога.

Поначалу он невозмутимо выслушивал собачий хор, а потом решил быть выше ситуации - преспокойно перепрыгнул с пола на табурет и продолжил наблюдать за щенками.

Комментаторов удивила невозмутимость кота, но они заметили, что хозяева должны следить за поведением своих собак, даже маленьких и непозволять им так себя вести по отношению к другим питомцам.

Многие были эмоциональны и упрекнули хозяина, который не вмешался в ситуацию.

"Куда смотрит хозяйка?", "Нужно учить собак хорошему поведению, а не снимать плохое на видео", "Вот как получаются одноглазые собачки. Кот еще образец спокойствия и уравновешенности", пишет Ридус.

Кот не обращает внимание на атаку французских бульдогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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