Самый стрессоустойчивый кот проигнорировал атаку семерых бульдогов
Этот пушистый домочадец может претендовать на звание самого стрессоустойчивого кота в мире. Из себя котейку не смогли вывести даже семь маленьких бульдогов.
Пользователей видеохостинга YouTube восхитила выдержка кота, который решил спокойно полежать на пороге дома. Но по всей видимости, минута покоя - это не про большую семью. С первых же секунд на видео видно, что на мирно лежащего у кота неистово лают семеро щенков французского бульдога.
Поначалу он невозмутимо выслушивал собачий хор, а потом решил быть выше ситуации - преспокойно перепрыгнул с пола на табурет и продолжил наблюдать за щенками.
Комментаторов удивила невозмутимость кота, но они заметили, что хозяева должны следить за поведением своих собак, даже маленьких и непозволять им так себя вести по отношению к другим питомцам.
Многие были эмоциональны и упрекнули хозяина, который не вмешался в ситуацию.
"Куда смотрит хозяйка?", "Нужно учить собак хорошему поведению, а не снимать плохое на видео", "Вот как получаются одноглазые собачки. Кот еще образец спокойствия и уравновешенности", пишет Ридус.
Кот не обращает внимание на атаку французских бульдогов.
ИСТОЧНИК KP.RU