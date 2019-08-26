ФСИН предлагает передать тюремную медицину Минздраву РФ

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-26T19:03:22+03:00

По словам замглавы ведомства, за последние несколько лет снизилась смертность от туберкулеза в уголовно-исполнительной системе

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Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава РФ.

- Я обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передачи тюремной медицины в ведение министерства здравоохранения РФ, - подчеркнул Максименко.

По словам замглавы ведомства, за последние несколько лет снизилась смертность от туберкулеза в уголовно-исполнительной системе.

- Там, где нет врачей, люди не едут в облцентр. Если там есть колония или тюрьма, люди приходят туда. Просто с улицы говорят "помогите, доктора", - заявил Валерий Максименко в интервью "Говорит Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во ФСИН рассказали, какую зарплату получают работающие заключенные. В ведомстве подчеркнули, что зарплата осужденных соответствует минимальному размеру оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU