2019-08-26T21:33:20+03:00
В мире

Космонавт Виноградов прокомментировал отказ ЕКА от «Союзов»

Он заверил, что ничего страшного с российскими «Союзами» не будет
Ася РОМАНЧУК
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Европа решила отказаться от российских "Союзов"Европа решила отказаться от российских "Союзов"Фото: REUTERS
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Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение отказаться от использования российских «Союзов». Произойдет это не сразу, а в ближайшие несколько лет, после корабли заменят американскими.

Российский космонавт Павел Виноградов уверен, что для отечественных «союзов» - это не большой ущерб. Наши корабли продолжат летать и выполнять свою миссию.

- Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе. В сентябре на нашем „Союзе“ летит представитель Арабских Эмиратов, — поделился космонавт с телеканалом «360».

Вопрос о том, что российские корабли заменят американскими уже решен. Данное решение озвучил глава ЕКА в РФ Рене Пишель. Выбор не случаен: все европейские астронавты летают в космос по американской квоте.

- Это давление со стороны США. Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет, — отметил Виноградов

Космонавт допускает, что решение отказаться от «Союзов» не окончательное и оно может изменится в том случае, если Россия найдет общий язык с западным партнером. Тогда возможно продолжение «перекрестных полетов».

Кстати, на сегодняшний день российский «Союз» - это единственный способ доставки астронавтом на МКС, американские корабли еще в стадии разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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