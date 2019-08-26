2019-08-26T21:33:30+03:00
В мире

Трамп заявил, что не захотел встречаться с главой МИД Ирана на G7

Американский лидер подчеркнул, что хочет видеть иранскую сторону сильным государством и не добивается смены власти в Исламской республике
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп отказался встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице.

Президент США подчеркнул, что хочет видеть Иран сильным государством и не добивается смены власти в Исламской республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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