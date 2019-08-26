Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Российский лидер Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на подобных совещаниях президент России оценивает положение дел в экономике страны.
Сообщается, что на самом совещании присутствовали: советник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин.
На совещании обсуждались вопросы, которые касаются роста промышленности РФ. Также было оценено состояние дел в реальном секторе экономики.
Владимир Путин рассказал о недостаточности темпов роста экономики РФ. Известно, что за первую половину текущего года ВВП вырос на 0,7%. При этом промышленный рост составил 2,6%. Этого явно недостаточно, пишет Regnum.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года российский лидер Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU