СЕГОДНЯ 21:39 2019-08-26T21:53:15+03:00

Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам Фото: REUTERS

По словам Пескова, на подобных совещаниях президент России оценивает положение дел в экономике страны

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Российский лидер Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что на подобных совещаниях президент России оценивает положение дел в экономике страны.

Сообщается, что на самом совещании присутствовали: советник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин.

На совещании обсуждались вопросы, которые касаются роста промышленности РФ. Также было оценено состояние дел в реальном секторе экономики.

Владимир Путин рассказал о недостаточности темпов роста экономики РФ. Известно, что за первую половину текущего года ВВП вырос на 0,7%. При этом промышленный рост составил 2,6%. Этого явно недостаточно, пишет Regnum.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года российский лидер Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU