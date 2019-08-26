Пожар в женском монастыре на Цветном бульваре полностью потушили

СЕГОДНЯ 21:59 2019-08-26T22:19:54+03:00

В МЧС РФ заявили, что при замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе ЧП не зафиксирован

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Крупный пожар в Богородице-Рождественском женском монастыре в Москве на Цветном бульваре полностью потушили.

В МЧС РФ заявили, что при замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе ЧП не зафиксирован. В результате пожара никто не пострадал.

- Пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 26 августа, в центре Москвы загорелся один из старейших женских монастырей Москвы - Богородице-Рождественский. На улицу Рождественка были стянуты десятки пожарных расчетов и бригада медиков. Очевидцы инцидента сообщали, что густым серым дымом была затянута часть Цветного бульвара в районе станции метро Трубная. Сильный пожар произошел в двухэтажном здании старинной постройки XIV века, загорелась кровля.

Пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU