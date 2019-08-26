"Боинг" планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца 2019 года

26 Авг. 23:45 2019-08-26T23:45:28+03:00

Ранее полеты пассажирских лайнеров данной серии были приостановлены после двух крупных авиакатастроф в прошлом году

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Вице-президент по маркетингу компании "Боинг" Рэнди Тинсет заявил, что до конца текущего года планируется вернуть в эксплуатацию пассажирский самолет 737 MAX. Напомним, полеты лайнера данной серии были приостановлены после двух крупных авиакатастроф в 2018 году.

- Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Это действительно два трагичных события, из-за которых были отозван 737 MAX. В течение года мы кропотливо работали над модификацией лайнеров этой серии. И к концу года планируем возобновить полеты 737 MAX, - подчеркнул Тинсет на пресс-брифинге компании "Боинг".

При этом он заявил, что лайнеры вернуться в рабочее состояние только после того, как компания убедится в их полной безопасности.

Напомним, 29 октября прошлого года пассажирский лайнер "Боинг" 737 Max разбился под Джакартой. В результате страшного инцидента погибли 189 человек. Спустя полгода, в марте 2019 года, самолет той же серии потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Жертвами трагедии стали 157 человек. После этого полеты лайнеров приостановили по всему миру.

Позже более 400 пилотов из нескольких стран мира обвинили компанию в том, что она скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

ИСТОЧНИК KP.RU