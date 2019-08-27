СЕГОДНЯ 00:09 2019-08-27T00:09:29+03:00

"Боинг" заявил, что России к 2038 году потребуется более тысячи новых самолетов Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

По словам специалистов, объем рынка в РФ составит $430 миллиардов за счет растущего спроса на пассажирские лайнеры и сервисы

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Вице-президент по маркетингу Рэнди Тинсет рассказал, что по последним данным, России через 20 лет потребуется 1280 новейших самолетов. Причиной тому - растущий спрос на пассажирские лайнеры и увеличение объема замен устаревших воздушных судов более топливно-эффективными моделями.

По словам Тинсета, объем рынка в России к 2038 году составит $430 миллиардов.

- За последние 11 лет РФ продемонстрировала очень устойчивый совокупный годовой рост, составивший 8,8%, - подчеркнул эксперт.

Рэнди Тинсет заявил, что на сегодняшний день компания инвестирует ряд совместных с РФ проектов и дочерних компаний. Около 27 миллиардов долларов ежегодно вкладывается в российский авиарынок.

- Мы наблюдаем и другую положительную тенденцию: за последние 10 лет возраст эксплуатируемых самолетов "Боинг" в России уменьшился. Еще в 2008 году он составлял 20 лет, а сейчас в среднем 11,4 лет, - заметил Тинсет.

Он также отметил, что к 2038 году ожидается обновление авиапарка в России. Более 50 тысяч самолетов будут заменены новейшими воздушными суднами. Особым спросом, по словам специалиста, будут пользоваться узкофюзеляжные лайнеры.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Боинг" планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца 2019 года. Ранее полеты пассажирских лайнеров данной серии были приостановлены после двух крупных авиакатастроф в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU