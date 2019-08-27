2019-08-27T00:26:25+03:00
В мире

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц

Возглавила его американская исполнительница Тейлор Свифт
Мария ИГНАТЬЕВА
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певицForbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певицФото: REUTERS
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Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц. Возглавила его американская поп-дива Тейлор Свифт. За последний год ее доход составил 185 миллионов долларов.

Основная часть ее дохода – деньги, которые удалось собрать в мировом турне Reputation Stadium Tour в поддержку одноименного альбома. Только в родной стране певица заработала от продажи билетов на концерты за все годы карьеры около 266 миллионов долларов.

На втором и третьем местах расположись Бейонсе которая за год заработала 81 миллион долларов и Рианна, годовой доход которой составил 62 миллиона долларов.

Затем в списке следуют Кэтти Перри с доходом в 57,5миллионов долларов, Пинк и 57 миллионов в год, Ариана Гранде, заработавшая 48 миллионов. Далее Дженнифер Лопес - 43 миллиона, Леди Гага - 39,5 миллионов. А замыкают десятку самых высокооплачиваемых певиц Селин Дион с доходом 37,5 миллионов и Шакира, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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