Самолет чешского лоукостера на одном двигателе долетел из Греции в Прагу
Самолет чешской авиакомпании-лоукостера Smartwings совершил перелет из греческого острова Самос в Прагу на одном двигателе. На борту Boeing 737 находились 170 пассажиров, которые даже не знали о технической неисправности.
Отказ одного из двигателей, как сообщает Чешское радио, произошел над Эгейским морем, вскоре после взлета воздушного судна. Командир лайнера принял решение не возвращаться на Самос, а долететь до места назначения. Пилот снизил высоту и продолжил двигаться по маршруту. Через 2,5 часа самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Праги.
Эксперты отметили, что экипаж нарушил правила безопасности авиаперевозки людей. Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует случившееся. Их интересует, почему пилот не совершил посадку в ближайшем аэропорту, как этого требуют инструкции. Выясняется и причина отказа двигателя.
ИСТОЧНИК KP.RU