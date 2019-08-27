2019-08-27T02:40:10+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, насколько продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин

Разница составляет около десяти лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты выяснили, насколько продолжительность жизни мужчин меньше женщинЭксперты выяснили, насколько продолжительность жизни мужчин меньше женщинФото: Андрей КОПАЛОВ
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Согласно оценке Минздрава, в России мужчины в среднем почти на десять лет живут меньше женщин. При этом в целом продолжительность жизни в стране выросла.

- По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она уже составляет 73,7 года. У женщин - 78,5 лет, у мужчин - 68,6 лет. Разница между мужчинами и женщинами - 9,9 года, - приводит слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой ТАСС.

Отмечается, что сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте примерно в два раза превышает показатель у женщин тех же лет. Около 70% смертей у мужчин до 55 лет связаны именно с пристрастием к спиртному.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее об увеличении числа долгожителей. В России местных жителей, перешагнувших столетний рубеж, больше 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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