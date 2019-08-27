Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов по опиоидному делу

СЕГОДНЯ 03:24 2019-08-27T03:26:07+03:00

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По решению суда США компания Johnson & Johnson выплатит 572 миллиона долларов по опиоидному делу. Суд постановил, что холдинг вел нечестную игру в продвижения на рынке болеутоляющих средств. Их методы вводили пациентов в заблуждение и содействовали опиоидному кризису в Оклахоме.

Как пишет информационное агентство Reuters, претензии к компании имеют несколько тысяч истцов. Холдинговая компания Johnson & Johnson заявила о своем намерении обжаловать решение суда.

Сайт kp.ru писал ранее, что суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 22 заболевшим раком женщинам 4,7 миллиарда долларов. Например, 63-летняя жительница Калифорнии смогла доказать, что рак яичников у неё – следствие многолетнего использования косметики на основе талька Baby Powder. Суд обязал компанию выплатить ей компенсацию в 417 миллионов долларов. До этого другая американка из Миссури, страдающая тем же страшным недугом и тоже пользовавшаяся детской присыпкой J&J, отсудила 110 миллионов. Ранее в том же штате суд обязал компанию выплатить 72 миллиона долларов семье женщины, скончавшейся от рака.

ИСТОЧНИК KP.RU