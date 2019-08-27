2019-08-27T04:32:26+03:00
Общество

Ученные выяснили, как домашние животные влияют на здоровье человека

Наличие собаки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученные выяснили, как домашние животные влияют на здоровье человекаУченные выяснили, как домашние животные влияют на здоровье человекаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Ученые провели исследование, в котором приняли участие больше 1 тысячи 700 человек со здоровой сердечно-сосудистой системой. Оно показало, что владельцев домашних животных понижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также преждевременная смерть по причине нарушения кровеносной системе наступает реже. Особенно это касается владельцев собак.

Эксперты уточнили, что у таких людей, физическая активность выше. Помимо этого, владельцы питомцев придерживаются более правильной диеты, как пишет портал MedicalXpress.

По итогу исследования, ученые отметили, что наличие собаки способствует активному образу. Хозяин чаще выходит на улицу, а также играет с четвероногим другом в активные игры.Помимо этого, домашние животные препятствуют социальной изоляции и улучшают психологическое состояние своего хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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