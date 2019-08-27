Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят флаг незалежной.
- Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам, - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.
Сенатор также отметил, что в Киеве продолжается политика, которую в Донецке и Луганске не поддерживают. Более того, там даже мысли о поднятии над городами украинского флага не допускают.
Напомним, что Петр Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком, поздравляя его жителей с Днем города. При этом он отметил, что Украина остается единой «от запада до востока».
ИСТОЧНИК KP.RU
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