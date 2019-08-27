2019-08-27T04:57:01+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком

Сенатор считает, что в это не верит и сам экс-президент Украины
Мария ИГНАТЬЕВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят флаг незалежной.

- Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам, - написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Сенатор также отметил, что в Киеве продолжается политика, которую в Донецке и Луганске не поддерживают. Более того, там даже мысли о поднятии над городами украинского флага не допускают.

Напомним, что Петр Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком, поздравляя его жителей с Днем города. При этом он отметил, что Украина остается единой «от запада до востока».

ИСТОЧНИК KP.RU

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