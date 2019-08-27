2019-08-27T05:22:23+03:00
Общество

Стало известно, сколько Грузинские авиакомпании задолжали России

Долг за аэронавигационное обслуживание достиг миллиона долларов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стало известно, сколько Грузинские авиакомпании задолжали РоссииСтало известно, сколько Грузинские авиакомпании задолжали РоссииФото: Владимир ВОРСОБИН
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Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова рассказала о задолженности Грузинских авиакомпаний перед РФ за аэронавигационное обслуживание. Сообщается, что сумма достигла одного миллиона долларов. В конце июня это было около 792 тысяч долларов без учета накопившихся пени.

Как сообщает «РИА Новости», еще десять лет назад минэкономразвития Грузии согласились с наличием долга. После переговоров они предоставили график погашения долга, однако платить не торопились. Поступления российская сторона не получала.

Напомним, что из-за Россия прекратила авиасообщение с Грузией в июле этого года. Причиной запрета стали антироссийские акции в стране, которые являются угрозой для российских туристов. Митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. По данным грузинских турфирм и отелей, поток туристов из России только в Кутаиси уже, после 20 июня, сократился вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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