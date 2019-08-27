2019-08-27T06:09:16+03:00
Общество

Российское посольство в Вашингтоне опровергло заявление сенатора об отказе в получении визы

В диппредставительстве отметили, что Рон Джонсон даже не обращался к ним
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российское посольство в Вашингтоне опровергло заявление сенатора об отказе в получении визыРоссийское посольство в Вашингтоне опровергло заявление сенатора об отказе в получении визыФото: REUTERS
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В российском посольстве в Вашингтоне отреагировали на высказывание американского сенатора-республиканца Рона Джонсона об отказе в получении визы. В диппредставительстве отметили, что политик даже не обращался к ним с заявлением и не осведомлял о планах посетить РФ.

- Безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений - он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию. В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады, - отметили в посольстве.

Сайт kp.ru писал ранее, что Джонсон намеревался посетить Россию, чтобы провести ряд встреч с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса, а также «организациями гражданского общества». Он отметил, что «несмотря на это мелкое оскорбление» он продолжит выступать за решительный и жесткий ответ на российскую агрессию, в тех случаях, когда это будет представляться возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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