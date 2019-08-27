Российская компания пытается взыскать с Boeing 115 млн долларов

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-27T07:45:51+03:00

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Российское ООО «Авиакапитал-Сервис» подало в окружной суд округа Кук в Чикаго иск против Boeing, обвинив корпорацию в намеренном «утаивании критической информации» о летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.

Компания требует расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров данной модели и взыскать с американской корпорации штраф в размере 115 млн долларов.

Как сообщает Financial Times, «Авиакапитал-Сервис» указывает на то, что недавние катастрофы с Boeing 737 MAX 8 произошли из-за «небрежных действий и решений Boeing» как при разработке «неисправного» воздушного судна, так и при сокрытие информации от авиавластей Соединённых Штатов.

«В иске утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая Avia (Capital Services), чтобы побудить их купить самолет. Avia заказала у Boeing 35 самолетов MAX 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте, и теперь она хочет, чтобы заказ был отменен», - пишет издание.

Для Boeing это первое исковое заявление подобного рода после двух авиакатастроф.

Напомним, 29 октября прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. Погибли 189 человек. 10 марта текущего года разбился самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines. Жертвами стали 157 человек. После двух катастроф многие страны прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU