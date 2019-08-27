ВМС Украины сообщили о заходе своего корабля в зону учений российского флота
Возвращаясь с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии, малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских Военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
По словам полковника, украинский корабль шел рекомендованными путями, «но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации».
«Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», - сказал Рыженко, отметив, что, российские корабли сопровождали «Переяслав».
Напомним, 19 августа в Крыму стартовали командно-штабные учения по управлению силами на Черноморском флоте. ВМФ России отрабатывает взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск.
ИСТОЧНИК KP.RU