ВМС Украины сообщили о заходе своего корабля в зону учений российского флота

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-27T08:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Возвращаясь с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии, малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских Военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

По словам полковника, украинский корабль шел рекомендованными путями, «но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации».

«Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», - сказал Рыженко, отметив, что, российские корабли сопровождали «Переяслав».

Напомним, 19 августа в Крыму стартовали командно-штабные учения по управлению силами на Черноморском флоте. ВМФ России отрабатывает взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск.

ИСТОЧНИК KP.RU