2019-08-27T09:13:26+03:00
Общество

В России 34 миллионов человек попадают в «квалификацию яму»

Более миллиарда сотрудников по всему миру выполняют работу, не имея необходимой компетенции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России 34 миллионов человек попадают в «квалификацию яму»В России 34 миллионов человек попадают в «квалификацию яму»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России около 34 миллионов человек попадает в «квалификационную яму», когда их собственных компетенции недостаточно или их слишком много для выполняемой ими работы. Об этом рассказал партнер компании BCG Антон Степаненко.

В ходе презентации международного исследования глобальных вызовов на рынке человеческого капитала эксперт сообщил, что более 1,3 миллиардов человек по всему миру выполняют работу, не имея необходимой для этого квалификации.

Степаненко отметил, что работодатель сталкивается с проблемой, когда не может найти сотрудников с необходимыми компетенциями из-за чего компании приходиться вкладываться в переобучение работников, на что уходят и деньги, и время.

«Если сравнить все результаты по всем странам, то общие потери мирового ВВП из-за проблемы квалификационной ямы каждый год составляют не менее 5 триллионов долларов. Это не меньше 6% мирового ВВП вообще», - сообщил эксперт и подчеркнул, что эта цифра растет, а не падает

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в этом году 33% работодателей в России планировали проводить переобучение работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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