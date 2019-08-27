2019-08-27T10:05:49+03:00
Политика

В Германии рассказали об ущербе США из-за санкций против «Северного потока – 2»

Немецкие СМИ уверены, что в случае введения ограничений, европейские страны могут сократить свой импорт сниженного газа из Соединенных Штатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии сообщили об ущербе США из-за санкций против «Северного потока – 2»В Германии сообщили об ущербе США из-за санкций против «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Возможные американские санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток – 2» принесут ущерб самому Вашингтону, поскольку навредят нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе. Такое мнение высказал автор статьи в немецком издании Handelsblatt.

Как сообщает немецкая деловая газета, американские ограничения могут нанести ущерб компаниям США, экспортирующим сжиженный природный газ в Евросоюз, поскольку европейские страны могут сократить свой импорт и найти других поставщиков.

Автор статьи также заявил, что с точки зрения Германии название «санкционной угрозы» из Вашингтона «закон о защите европейской энергетической безопасности» звучит как «дерзость».

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Вашингтона в процесс формирования проекта «Северный поток – 2». Министр иностранных дел России Сергея Лаврова заявил, что США напрямую требует от Берлина отказаться от своих интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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