В Германии рассказали об ущербе США из-за санкций против «Северного потока – 2»
Возможные американские санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток – 2» принесут ущерб самому Вашингтону, поскольку навредят нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе. Такое мнение высказал автор статьи в немецком издании Handelsblatt.
Как сообщает немецкая деловая газета, американские ограничения могут нанести ущерб компаниям США, экспортирующим сжиженный природный газ в Евросоюз, поскольку европейские страны могут сократить свой импорт и найти других поставщиков.
Автор статьи также заявил, что с точки зрения Германии название «санкционной угрозы» из Вашингтона «закон о защите европейской энергетической безопасности» звучит как «дерзость».
Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ обратили внимание на «постоянное и бесцеремонное вмешательство» Вашингтона в процесс формирования проекта «Северный поток – 2». Министр иностранных дел России Сергея Лаврова заявил, что США напрямую требует от Берлина отказаться от своих интересов.
ИСТОЧНИК KP.RU