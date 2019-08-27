Штрафы за нарушение ПДД и неправильную парковку можно будет обжаловать онлайн

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-27T10:12:55+03:00

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У автомобилистов появится возможность обжаловать штрафы ГИБДД, которые выписаны за нарушение ПДД, в режиме онлайн. Такая возможность появится у пользователей портала «Госуслуги». Пока новый сервис находится в режиме разработки, а тестировать его начнут в 2020 году.

Подробнее о новинке рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Он отметил, что сервис позволит не только оспорить штрафы, которые выписали в ГИБДД, но и те, что приходят за неправильную парковку.

В столице это особенно актуально, здесь через виртуальную площадку можно будет обратиться к Администратору Московского парковочного пространства (штраф за неоплаченную стоянку) и Московской административной дорожной инспекции (штраф за неправильную парковку), пишут Известия.

Для того, чтобы оперативно получать уведомления о вынесенных штрафах, нужно подписать соответствующие документы. Естественно, в виртуальном режиме, после этого сервис будет присылать «письма счастья» в день вынесения постановления о штрафе.

В ответ автовладелец получит возможно подать заявление на обжалование, прикрепив документы и снимки, подтверждающие неправомерность наказания.

Жто может быть договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора, справка об угоне.

По статистике, ГИБДД прекращает менее 1% административных дел. А за прошлый год было выписано 105,8 миллионов штрафов за нарушения, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации. Их оспорить было нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU