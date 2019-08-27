2019-08-27T10:22:26+03:00
Экономика

Эксперты поддержали Цб в положительных прогнозам по закредитванности населения

Просроченная задолженность по кредитам снизилась с 8 до 4 процентов
Ася РОМАНЧУК
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За последние три года просроченная задолженность по потребительским кредитам снизилась вдвое — с 8 до 4%. Это подтверждается соответствующим исследованием, которое провели специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова.

При этом кредитный портфель вырос на 20% и составил 16 трлн рублей на 1 июня 2019-го.

Результаты исследования подтверждают позицию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной — ситуация на финансовом рынке стабильна. При этом эксперты отмечают, что ЦБ прав в прогнозах на сегодняшний день — причин для тревог действительно нет.

Минэк смотрит на ситуацию с перспективой в 2-3 года — из-за большого количества кредитов и задолженности, россияне будут большую часть доходов тратить на погашение долга.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, высокие темпы роста необеспеченных займов повышают потребительский спрос и импорт, что в свою очередь, ускоряет инфляцию и не способствует снижению ключевой ставки. В виду этого не растет спрос на ипотеку и корпоративное кредитование — это уменьшает спрос на труд и ведет к снижению реальных доходов населения.

- Если ЦБ не примет действенные меры по охлаждению рынка, то необходимость выплачивать долги по займам сократит конечные расходы домохозяйств на 4,5%, экономика войдет в рецессию, а ВВП в 2021 году сократится на 0,6%, — заявил министр.

В Центробанке заявили, что ежегодно отмечается положительная динамика выплаты кредитов. При этом регулятор ужесточает требования к выдаче новых кредитов. Кроме того, этому способствует рефинансирование старых займов по сниженной ставке.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, реальные доходы населения уменьшаются, и граждане уже через 2-3 года будут вынуждены брать еще больше кредитов для дорогих покупок. По его словам, государству следует сместить фокус с проблемы рынка потребкредитов на повышение реальных доходов населения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минэкономразвития считают, что ситуация с выплатой кредитов россиянами приобретает характер социальной проблемы, люди тратят слишком много денег на погашение долга. Если россияне продолжать в том же объеме брать кредиты, это приведет к коллапсу, то есть у людей попросту не будет средств для погашения займов. В этом случае кризис и падение экономики неминуемы. И произойти то может уже через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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