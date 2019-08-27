2019-08-27T10:27:01+03:00
Общество

Шереметьево готовится стать «тихим аэропортом»

В воздушной гавани планируют сократить количество голосовых оповещений пассажиров
Ася РОМАНЧУК
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В аэропорту Шереметьево могут сократить количество голосовых оповещенийВ аэропорту Шереметьево могут сократить количество голосовых оповещенийФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Шереметьево станет первым в России участником пилотного проекта «Тихий аэропорт». При его успешной реализации к проекту могут присоединиться и другие воздушные гавани страны.

Проект «Тихий аэропорт» предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.

С инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево в Министерство транспорта обратилась Международная ассоциация аэропортов (МАА), в которую входит этот и другие московские аэропорты.

На первом этапе проекта предлагается сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор — визуально и/или акустически, сказано в письме МАА Минтрансу.

Так, визуально и акустически можно транслировать данные о месте, времени начала и окончания посадки в самолет, а также задержке рейса. Только визуально (например, на табло) — предоставлять информацию о способе проезда до ближайшего населенного пункта, между терминалами аэропорта, а также общие правила поведения в аэропорту и проведения предполетного и послеполетного досмотра. Визуально и/или акустически предлагается давать сведения о времени отправления и прибытия воздушного судна, а также о месте и времени регистрации на рейс и о его отмене.

Представитель Шереметьево подтвердил «Известиям» участие в проекте и сообщил, что ранее руководство аэропорта обратилось с соответствующей инициативой в Минтранс.

- Мы хотим, чтобы пребывание пассажиров в аэропорту было максимально комфортным, в том числе и плане обеспечения тишины, - сообщил он. Внедрение в России концепции «Тихий аэропорт» потребует внесения изменений в несколько нормативных актов, в том числе в федеральные авиационные правила, утвержденные Минтрансом.

В Министерстве подтвердили рассмотрение инициативы, но пока не ясно в какие сроки может быть реализована данная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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