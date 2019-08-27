Бывшего арбитра Уэбба пустили в бар только когда охраннику показали страничку в Википедии

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-27T10:32:12+03:00

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Не имей сто рублей, а имей страничку в Википедии – в этом убедился английский арбитр Ховард Уэбб. Вместе с друзьями он отправился в один из американских баров. На входе вдруг выяснилось, что Уэбб оставил дома документы. Без них экс-рефери ФИФА не мог доказать свою личность и соответственно пройти в помещение. Охранник был неприклонен до тех пор, пока один из приятелей судьи не сообразил показать страничку в Википедии о английском арбитре.

Как пишет The Sun, Охранник сверил личность и благосклонно пустил компанию в бар. Напомним, Уэбб был судьей на матчах ФИФА с 2003 по 2014 год. Судьей он работает с 18 лет, при этом сам никогда не играл в футбол на профессиональном уровне.

Несмотря на то, что обычно личности судей, в отличие от самих игроков, обычно остаются в тени, Ховард Уэбб довольно известная личность, особенно в родной Англии. За участие в финале чемпионата мира в 2010 году он был награжден королевой орденом Британской империи.

ИСТОЧНИК KP.RU