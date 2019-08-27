2019-08-27T11:43:53+03:00
Политика

Минобороны сформирует разъездные приемные комиссии

Выпускники из отдаленных регионов смогут поступить в военный вуз не покидая своего места жительства
Ася РОМАНЧУК
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В Минобороны создадут выездные приемные комиссии, чтобы возможность поступить в военные вузы имели жители самых отдаленных регионов страныВ Минобороны создадут выездные приемные комиссии, чтобы возможность поступить в военные вузы имели жители самых отдаленных регионов страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2020 году в Минобороны появятся выездные приемные комиссии. Это сделают для того, чтобы возможность поступить в военные вузы имели жители даже самых отдаленных регионов страны, таких как Сибирь и Дальний Восток.

В состав комиссий войдут преподаватели военных училищ, институтов и академий, они будут проводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов.

По результатам экзаменов на месте будет приниматься решение о зачислении кандидата на обучение.

Это нововведение поможет набирать в военные училища более подготовленных и мотивированных курсантов, отметили в Минобороны.

Параллельно с данным нововведением разрабатывается еще одно правило – кандидатам, которые сами добираются до вуза, компенсируют транспортные расходы туда и обратно, пишет газета «Известия».

Ранее в минобороны приняли решение изменить правила обучения в военных вузах. Курсантам, которые накопили хвосты, будет сложнее пересдать задолженность: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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