Минобороны сформирует разъездные приемные комиссии
В 2020 году в Минобороны появятся выездные приемные комиссии. Это сделают для того, чтобы возможность поступить в военные вузы имели жители даже самых отдаленных регионов страны, таких как Сибирь и Дальний Восток.
В состав комиссий войдут преподаватели военных училищ, институтов и академий, они будут проводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов.
По результатам экзаменов на месте будет приниматься решение о зачислении кандидата на обучение.
Это нововведение поможет набирать в военные училища более подготовленных и мотивированных курсантов, отметили в Минобороны.
Параллельно с данным нововведением разрабатывается еще одно правило – кандидатам, которые сами добираются до вуза, компенсируют транспортные расходы туда и обратно, пишет газета «Известия».
Ранее в минобороны приняли решение изменить правила обучения в военных вузах. Курсантам, которые накопили хвосты, будет сложнее пересдать задолженность: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее
ИСТОЧНИК KP.RU