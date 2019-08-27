2019-08-27T12:16:42+03:00
Происшествия

В Турции частично обрушился мост вместе с пешеходами и машинами

Два человека получили легкие травмы [видео]
Ася РОМАНЧУК
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На севере Турции частично обрушился мостНа севере Турции частично обрушился мост
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В турецком городе Терме, который расположен в северной части страны, частично обрушился мост. Скорее всего, это произошло из-за многочисленных дождей, которые идет в регионе.

В момент обрушения по поверхности шли два человека, они не успели среагировать и провалились в воду, вместе с людьми рухнул припаркованный поблизости автомобиль.

Местные власти сообщили, что пострадавшие получили легкие травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь, но в госпитализации они не нуждаются.

Сейчас мостовой переход исследуют инженеры, они установят причины, по которые произошла деформация мостовых опор.

Ранее в городе случилась аналогичная ситуация, частично обрушилась еще одна переправа, но никто не пострадал, сообщает Пятый канал.

Ранее в китайском городе Хэюань, который расположен в провинции Гуандун, обрушился мост. Переправа соединяла две части города и это был основной пусть, чтобы попасть на авто с берега на берег.

Мост с пешеходами рухнул в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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