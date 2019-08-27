2019-08-27T12:24:48+03:00
Общество

Собака диагностировала у хозяйки рак и спасла ей жизнь

Животное странно вело себя и женщина обратилась к врачу
Ася РОМАНЧУК
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Домашний питомец помог диагностировать страшное заболевание у хозяйкиДомашний питомец помог диагностировать страшное заболевание у хозяйки
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Собаки не только преданные друзья, но и отличные лекари. Этот вывод подтверждает история жительницы Лондона Эммы Смит.

Стаффордширского бультерьера она взяла еще щенком, чтобы сыновьям было веселее расти. А через несколько месяцев собака спасла ей жизнь.

Стоило питомцу оказаться рядом с хозяйкой, как он начинал себя странно вести. Чарли, а именно так назвали животное, подпрыгивал, нюхал правую грудь женщины, заливисто лаял и беспокоился.

Сначала Эмма была уверена, что волнение питомца связано с запахом еды или других собак, но даже в идеально чистой одежде ситуация повторялась. Несколько месяцев Эмма пыталась понять, что это значит, а потом решила, что Чарли хочет на что-то указать.

Она обратилась к врачу и в клинике диагностировали уплотнение в груди.

Благодаря Чарли, рак молочной железы был обнаружен на ранней стадии и медики провели успешную операцию, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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