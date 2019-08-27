Собака диагностировала у хозяйки рак и спасла ей жизнь
Собаки не только преданные друзья, но и отличные лекари. Этот вывод подтверждает история жительницы Лондона Эммы Смит.
Стаффордширского бультерьера она взяла еще щенком, чтобы сыновьям было веселее расти. А через несколько месяцев собака спасла ей жизнь.
Стоило питомцу оказаться рядом с хозяйкой, как он начинал себя странно вести. Чарли, а именно так назвали животное, подпрыгивал, нюхал правую грудь женщины, заливисто лаял и беспокоился.
Сначала Эмма была уверена, что волнение питомца связано с запахом еды или других собак, но даже в идеально чистой одежде ситуация повторялась. Несколько месяцев Эмма пыталась понять, что это значит, а потом решила, что Чарли хочет на что-то указать.
Она обратилась к врачу и в клинике диагностировали уплотнение в груди.
Благодаря Чарли, рак молочной железы был обнаружен на ранней стадии и медики провели успешную операцию, пишет Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU